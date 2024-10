I en analyse fra Fearnley Securities med tittelen «More to come», skriver Lars August Christensen at kursfallet på 21 prosent i Magnora siden juli, justert for utbytte, gir en attraktiv kjøpsmulighet.

Han opprettholder kjøpsanbefalingen, men nedjusterer kursmålet fra 40 til 32 kroner pr. aksje. Aksjen ble omsatt for 22,50 kroner før børsåpning onsdag.

Justeringen begrunnes med en lavere verdivurdering av Magnoras eldre virksomhet etter en nylig spin-off, redusert verdianslag på Helios, og en svak nedgang i kontantbeholdningen.

Analysefakta Aksje: Magnora Meglerhus: Fearnley Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 32 (40)

Christensen trekker frem sterk salgsvekst i Sør-Afrika, der Magnora har solgt over 600 MW av prosjekter de siste 15 månedene, samt inntjening fra Helios og Evolar og ekstra salg fra den europeiske porteføljen.

Selskapet har oppjustert sin 2025-guiding til 600-725 MW, mot tidligere estimat på 500-625 MW.

Christensen anslår at Magnora vil oppnå inntekter på 414 millioner kroner i 2025 og 301 millioner kroner i 2026, med en utbytteavkastning på 16 prosent i begge år, støttet av en kontantbeholdning på 300 millioner kroner som skal sikre fremtidige prosjekter.

