Oljeserviceselskapet Archer har inngått en avtale om å kjøpe boreselskapet Wellbore Fishing & Rental Tools (WFR) for 51,5 millioner dollar.

WFR er et USA-basert boreselskap som blant annet spesialiserer seg på fjerning av fastlåst utstyr, i tillegg til rørteknologi og borring

Det John Fredriksen-dominerte selskapet skriver at oppkjøpet vil styrke tilstedeværelsen i Mexicogulfen og posisjonering for voksende markedet for plugging av letebrønner, estimert til 18 milliarder dollar.

WFR ventes å omsette for 45 millioner dollar i 2024, med en EBITDA-margin på mer enn 30 prosent. Oppkjøpet ventes å ha en tilbakebetalingsperiode på rundt tre år, samtidig som det styrker Archers EBIDTA med 10-15 prosent for 2025 og styrer kontantstrømmen med 15 til 20 millioner dollar årlig.

Henter penger

For å finansiere kjøpet, skal selskapet hente 40 millioner dollar, drøyt 438 millioner kroner, i en emisjon.

Storeiere Paratus Energy og Hemen Holding, begge Fredriksen-selskaper, har allerede garantert for 22,35 millioner dollar i emisjonen. Selskapene har inngått en lock-up for alle aksjene, inkludert de anskaffet i emisjonen, på seks måneder. Paratus kontrollerer 24,2 prosent av aksjene, mens Hemen kontrollerer 20,5 prosent.

Resterende aksjonærer kan tegne seg for opptil 17,65 millioner dollar. Selskapet har hyret inn DNB Markets og Pareto Securities som hovedansvarlige for prosessen.

Videre tilbys eierne av WFR aksjer i Archer for 10 millioner dollar, med en lock-up på 12 måneder. Det resterende beløpet – 1,5 millioner dollar – finansieres av egenkapital.

Åpner for utbytter

Samtidig som kjøpet offentliggjøres, har Archer lagt frem rekordtallene for tredje kvartal. De viser en EBITDA på 34,9 millioner dollar, opp 14 prosent fra året før. Samtidig økes guidingen for året, til mellom 155 og 160 millioner dollar, som inkluderer tall fra WFR og Iceland Drilling.

Selskapet skriver at deres finansielle posisjon er betydelig styrket fra 2022. Det vil gi et bedre utgangspunkt for refinansiering av gjeld i 2025. Når dette er gjennomført, vil selskapet legge frem strategien for å starte utbyttebetalinger