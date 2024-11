Styret i Public Property Invest har utpekt André Gaden som ny administrerende direktør i selskapet. Gaden har frem til nå sittet som konserndirektør, og har tidligere jobbet i SBB.

«Vi har vært gjennom en ekstensiv rekrutteringsperiode der høyt kvalifiserte kandidater, både interne og eksterne, har blitt vurdert. Styret er svært takknemlige for at André Gaden har akseptert stillingen som administrerende direktør i PPI», skriver styreleder Martin Mæland.

Fortsetter som investeringsdirektør

Nåværende administrerende direktør Ilija Batljan tar over som investeringsdirektør. Det var lenge kjent at Batljan, pioneeren bak PPI, ikke skulle sitte som sjef permanent.

– Jeg har jobbet en stund med å forberede børsnoteringen, og tanken har vært at jeg skulle være med i styret og leder for investeringskomiteen. I etterkant har det vært et dødsfall i organisasjonen som gjorde at jeg måtte gå inn i en periode, men det var ikke tanken at jeg skulle bli sjef, sa han til Finansavisen i forbindelse med børsnoteringen i april

Batljan er kjent for mange nordmenn som sjef for SBB, et selskapet han grunnla i 2016, børsnoterte, vokste i rekordtempo til en børsverdi på 100 milliarder svenske kroner, før stigende renter, en gjeldstynget balanse og sterk kritikk fra shortere sendte aksjekursen i kjelleren.

«Ilija Batljan har vært instrumental bak etableringen av dagens selskapsstruktur, som et velkapitalisert og børsnotert eiendomsselskap og en børekraftig eier og utvikler av eiendomsprosjekter. Jeg er takknemlig for at han ønsker å fortsette hans viktige arbeid som selskapets investeringsdirektør», sier Mæland