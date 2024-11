Aker Solutions melder om en omsetning på 13,2 milliarder kroner i tredje kvartal, omtrent som ventet på forhånd. Resultatet før av- og nedskrivinger kom inn på 1,2 milliarder kroner, mot 194 millioner i fjor. 2024-omsetningen er forventet å øke med mer enn 45 prosent sammenlignet med 2023.

På ordreinntak ble det derimot skivebom fra analytikerne. De ventet et ordreinntak på 7,2 milliarder kroner, mens fasit fra selskapet endte på 6 milliarder kroner.

– De solide resultatene reflekterer at vi lukkes med å levere på vår omfattende portefølje. Samtidig investerer vi i digitale løsninger og robotisering for å både sikre leveringen av vår ordrereserve og forbedre vår konkurranseevne for fremtidige muligheter, kommenterer adm. direktør Kjetel Digre.

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 64,7 milliarder kroner.

Onsdag foreslo styret i Aker Solutions å utbetale et ekstraordinært kontantutbytte på 21,00 kroner pr. aksje, totalt 10 milliarder kroner, ekskludert egne aksjer.