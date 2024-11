Fornybar energi-selskapet Scatec la frem tall for tredje kvartal fredag morgen. Selskapet endte med et proporsjonalt driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 1.520 millioner kroner, opp fra 893 millioner i samme periode året før. Analytikerne hadde på forhånd ventet et proporsjonalt ebitda på 1.467 millioner kroner, ifølge selskapet.

Den proposjonale omsetningen endte på 2.416 millioner kroner, mot 2.371 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Det er litt lavere enn analytikernes forventninger på 2.512 millioner.

Det sterkere resultatet var for det meste drevet av et regnskapsmessig gevinst fra salg av eiendeler i Sør-Afrika, samt bidrag fra driften i Filippinene og Ukraina, opplyses det.

Proporsjonale tall viser selskapets andel av resultater fra delvis eide prosjekter, mens konsoliderte tall viser hele resultatet fra datterselskaper som selskapet kontrollerer, uansett eierandel.

Scatec (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 2.967 947 Driftsresultat 2.330 484 Resultat før skatt 1.659 91 Resultat etter skatt 1.646 95 Konsoliderte tall.

Basert på konsoliderte tall hadde selskapet en omsetning på 2.967 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 947 millioner i samme periode året før. Analytikerne hadde ifølge TDN Direkt ventet en omsetning på 2.902 millioner kroner. Driftsresultatet ble 2.330 millioner kroner, opp fra 484 millioner, mot ventet 2.293 millioner kroner.

Se webcast fra selskapets presentasjon her.

Reinvesterer kapital

Ved utgangen av tredje kvartal lå ordrereserven på 1.643 MW, mot 621 MW i kvartalet før. I løpet av kvartalet ble 1,1 GW solenergi og et 100 MW batteriprosjekt i Egypt flyttet til ordrereserven.

Selskapet skal nå ha en prosjektpipeline på 10,1 GW, uendret fra utgangen av kvartalet før.

– Vi er veldig fornøyde med å fortsette å levere på planen vår med kunngjøringen av tre nye transaksjoner i løpet av kvartalet. Transaksjonene vil øke vår finansielle fleksibilitet gjennom betydelige salgsprovenyer, som muliggjør reinvestering av kapital i nye attraktive fornybarenergiprosjekter, kommenterer konsernsjef Terje Pilskog i rapporten.

Scatec utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg i lavkostland. I 2020 overtok selskapet et vannkraftverk etter oppkjøpet av SN Power, og selskapet endret navn fra Scatec Solar til bare Scatec.