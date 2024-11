Med Harald Moræus-Hanssen og Gunnar Hvammen i spissen, gikk flere kjendisinvestorer sammen om å kjøpe boreskipet «Bolette Dolphin» på billigsalg etter at Fred. Olsen Energy gikk konkurs og måtte forlate skipet på verftet.

Det ble raskt klart at boreskipet, som skiftet navn til Deep Value Driller – det samme som selskapet, skulle settes inn i et oppadgående riggmarked og at det skulle forsyne eierne med utbyttekroner.

Det har det også gjort, i flere omganger i år.

Fredag la selskapet frem sin rapport for tredje kvartal, og erklærte samtidig at det vil betale et nytt utbytte på 22 millioner kroner.

Med dette har Deep Value Driller betalt nesten 500 millioner kroner i utbytte til sine aksjonærer siden utbyttebetalingene startet i mars i år. Det tilsvarer 5,75 kroner pr. aksje.

Til sammenligning ble aksjen handlet til rundt 19,70 kroner fredag ettermiddag, svakt opp fra dagen før. Det priser selskapet til 1,7 milliarder kroner på børsen.

Månedlig utbytte

Deep Value Drilling annonserte sin utbyttepolitikk i mars i år, og den gikk ut på at utbyttet skulle betales kvartalsvis med utgangspunkt i fri kontantstrøm fra driften, etter skatt og betjening av gjeld.

I oktober ble dette endret til at utbyttene skal utbetales månedlig, gjeldende fra november.

De største eierne, og de som har fått utbetalt mest i utbytte, er Harald Moræus-Hanssen, som sitter på 9,6 prosent av aksjene gjennom investeringsselskapet Uthalden, og Gunnar Hvammens Solan Capital med drøye 8 prosent eierandel. Torstein Tvenge er fjerde største aksjonær med 4,4 prosent, mens Edvin Austbø er femte størst med 3,6 prosent av aksjene.

Idrettskjendisene Thor Hushovd og Aksel Lund Svindal figurerer også på aksjonærlisten i Deep Value Driller med en eierandel på henholdsvis 2,1 og 1,6 prosent.

Deep Value Driller (Mill. USD) 3.kv/24 3.kv/23 Driftsinntekter 14,4 1,5 Driftsresultat 8,7 −11,6 Resultat før skatt 5,8 −13,8 Resultat etter skatt 5,8 −13,8

Tjener penger

Selskapets ene boreskip går på en bareboat-avtale med Saipem utenfor Elfenbenskysten i Vest-Afrika, hvor det skal bore minst 11 brønner. Kontrakten ble inngått i fjor, og har en verdi på 160 millioner dollar. I tillegg kommer opsjoner.

I tredje kvartal i år hadde boreskipet en utnyttelse på over 98 prosent, og det ga selskapet inntekter på 14,4 millioner dollar, viser kvartalsrapporten. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) ble på 12,8 millioner dollar, mens selskapet satt igjen med et resultat før skatt på 5,8 millioner dollar.

«Arbeidet går etter planen,» skriver selskapet i rapporten.

Ved utgangen av kvartalet satt Deep Value Driller med en kontantbeholdning på nærmere 20 millioner dollar. Selskapet hadde en langsiktig ekstern gjeld på 122 millioner dollar.