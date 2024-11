Analytiker Jørgen Andreas Lande i Danske Bank gjentar kursmålet på 54 kroner for Aker Solutions, men nedgraderer anbefalingen for aksjen fra kjøp til hold etter en kursoppgang på 28 prosent i oktober, samt en utbyttenyhet.

Analytikeren fremhever at selskapet leverte et mer normalt resultat i tredje kvartal, med noe lavere marginer til tross for sterk bidrag fra OneSubsea, en mer normal ordreinngang og en bedret kontantstrøm. Prognosene for 2024 justeres opp med en økning i driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 9 prosent, mens 2025-26 anslagene justeres mindre.

Analysefakta Aksje: Aker Solutions Meglerhus: Danske Bank Anbefaling: Hold (Kjøp) Kursmål: 54 (54)

Lande vurderer Aker Solutions’ verdsettelse som moderat med forventede EV/EBITDA-multipler på 3,7x for 2025 og 4,9x for 2026, samt P/E-multipler på henholdsvis 5,9x og 8,6x.

Kursen forventes teknisk å justeres ned med 21 kroner pr. 2. desember, hvilket vil bringe kursmålet til 33 kroner pr. aksje, ifølge analysen. Til tross for en utbytteavkastning på rundt 7 prosent, ser Danske Bank risiko for lavere marginer og mener derfor at verdsettelsesmultipler kan komme til å falle, i tråd med at Aker Solutions utvikler seg til å bli et mer rendyrket EPC-selskap.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.