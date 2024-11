Fornybarselskapet Scatec la fredag frem både knallsterke kvartalstall og en oppdatert strategiplan frem mot 2027. Investorene svarte med å sende aksjen opp 3,8 prosent til 82,60 kroner.

Etter kvartalsrapporten har SEB-analytiker Anders Rosenlund oppdatert sine regneark, og oppgraderer Scatec fra hold til kjøp, samtidig som kursmålet økes fra 86 til 100 kroner. «Minst to skritt fremover», bruker han som tittel i analyseoppdateringen.

«Vi mener gjelden i holdingselskapet har nådd toppen. Rentene er på vei nedover, og de riktige strategiske beslutningene som forenkler og fokuserer er forfriskende. Prosjektutviklingen er også positiv, med fire prosjekter i byggefasen og ytterligere fem prosjekter i en moden prosjektportefølje», skriver Anders Rosenlund.

Selvfinansierende forretningsmodell

Han trekker frem at Scatec nå handles til 8,4 ganger EV/EBITDA 2024-estimatene, mens rabatten til sum-of-the-parts-verdsettelsen utgjør nå 20 prosent.

«Scatec har en solid merittliste for utvikling og bygging av fornybare prosjekter i fremvoksende økonomier. Med en forventet egenkapitalavkastning på 15 prosent for enkeltprosjekter og en selvfinansierende forretningsmodell, kan selskapet oppnå over 1 GW årlig vekst i brutto kapasitet, sammenlignet med dagens 4,2 GW», skriver Rosenlund.

I analysen øker SEB-analytikeren forventningene til inntekter fra konstruksjon i 2025-2026 på grunn av tidligere oppstart.

«Vi inkluderer også en antatt gevinst på 500 millioner kroner fra salget av de afrikanske vannkraftverkene som ble annonsert i juli til en ukjent pris – basert på vår verdsettelse som er høyere enn bokført verdi», skriver han.

Fremover vil Scatec konsentrere virksomheten til bare fire land: Brasil, Egypt, Filippinene og Sør-Afrika. Selskapet går også tilbake til sine røtter, det vil si i hovedsak å bygge solparker, gjerne i kombinasjon med batteripakker.