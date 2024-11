OPEC-sjefen: – Det er for mye pessimisme i markedet

Lederen for OPEC avfeide spådommer om fallende etterspørsel etter olje i det kommende året, og uttalte til CNBC at det er for mye pessimisme i markedet – til tross for at kartellet dagen før forlenget produksjonskuttene i et forsøk på å støtte opp under prisene i en periode med lav global etterspørsel.

«For OPEC har vi en etterspørselsvekst i år på 1,9 millioner fat per dag,» sa OPECs generalsekretær Haitham Al Ghais til CNBC mandag under Adipec energikonferansen i Abu Dhabi.

«Nå vil kanskje noen si at dette er i overkant høyt, men andre uavhengige analytikere i markedet har liknende tall,» sa han. «Noen har det på nivåer vi mener er veldig lave. Vi er fortsatt ganske robuste når det gjelder etterspørselen.»

«Jeg mener det er litt for mye dommedagsstemning og pessimisme når det gjelder utsiktene for etterspørsel i visse deler av markedet, blant analytikere, men vi tror fortsatt at våre tall er i tråd med mange andre uavhengige aktører,» sa Al Ghais.

OPEC nedjusterte i midten av oktober sine prognoser for vekst i oljeetterspørselen på kort sikt. Hvor de nå forventer en vekst på 1,93 millioner fat per dag i år og 1,64 millioner fat per dag i 2025, sammenlignet med tidligere prognoser på henholdsvis 2,03 millioner og 1,74 millioner fat per dag.

Selv om utsiktene ble justert ned, er de fortsatt høyere enn tallene til Paris-baserte IEA, som ser for seg en global etterspørselsvekst på rundt 900 000 fat per dag i år og nærmere 1 million fat per dag i 2025.

«Vi har redusert etterspørselstallene våre, de siste par månedene, med rundt 100 000 til 200 000 fat per dag,» sa Al Ghais. «Likevel er vi fortsatt på 1,9 millioner, og dette er høyere enn det historiske gjennomsnittet, både før pandemien og selv i perioden etter, som lå på rundt 1,2 millioner fat per dag.»

Prognosene kommer i en tid med en avtagende kinesisk økonomi, som har påvirket etterspørselen etter olje betydelig, samt et rikelig globalt tilbud. Kina er verdens største råoljeimportør og den nest største forbrukeren etter USA.

Da han ble spurt om bekymringer rundt Kinas økonomiske utvikling, svarte OPEC-sjefen: «Vi har Kina med en vekst på 0,6 millioner fat per dag i år. Jeg tror at de som forventer at Kina vil vokse med 0,1 millioner fat per dag eller knapt noen vekst, er de som ligger utenfor normalen. Vi er ikke utenfor normalen.»

Han la til at gruppen «ser noen veldig positive tall fra den amerikanske økonomien» og at de ser «gode tegn i petrokjemisk industri og luftfartssektoren.»