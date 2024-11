Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande mener Scatec leverte et godt kvartal, og understreker at selskapets strategioppdatering for 2027 støtter investeringscaset. «Jakter høyere avkastning for aksjonærene», er overskriften på analysen.

Lande opprettholder både sin kjøpsanbefaling og kursmål på 103 kroner.

Analysefakta Aksje: Scatec

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 103 (103)

Resultatet i kvartalet ble positivt påvirket av 60 millioner kroner fra tilleggstjenester fra første kvartal, høye innbetalinger fra Ukraina og en god utvikling i konstruksjonssegmentet som oppnådde en bruttomargin på 12 prosent.

Scatecs strategi om å redusere selskapets gjeld med tre milliarder kroner innen 2027 overgikk Danske Banks tidligere estimat med én milliard kroner, og banken anslår nå en fri kontantstrømavkastning på omtrent 11 prosent i 2027, opp fra tidligere fem prosent.

Lande gjør flere endringer i sine estimater, inkludert en oppdatering av guidingen på kapitalutgiftene og byggingen av et 1,1 GW-prosjekt i Egypt fra tredje kvartal 2025.

Danske Bank ekskluderer Uganda fra andre kvartal 2025 og nedjusterer produksjon og EBITDA fra Sør-Afrika i fjerde kvartal, noe som reduserer forventet EBITDA for 2024-2025 med henholdsvis to og tre prosent.

Tirsdag omsettes Scatec-aksjen for 85,50 kroner, ned 1,3 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.