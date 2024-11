Riggfavoritt har planer om å øke utbyttet

Odfjell Drilling er riggfavoritten til flere av oljeserviceanalytikerne, og selskapet fortsetter å levere.

I tredje kvartal hadde Odfjell Drilling inntekter på 186 millioner dollar og fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 83 millioner dollar. Det er omtrent på linje med det selskapet fikk i foregående kvartal.

Dette skjer i et kvartal der selskapet også fullførte periodisk vedlikehold på en rigg.

– At vi oppnådde en stabil EBITDA på 83 millioner dollar i et kvartal som inkluderte et komplekst oppgraderingsprosjekt, viser den sterke utviklingen i hele flåten. Dette viser også at vi forventer høyere inntjening etter hvert som flere rigger går over på høyere dagrater mot slutten av 2024 og i 2025, sier konsernsjef Kjetil Gjersdal i kvartalsrapporten.

Styret i Odfjell Drilling foreslår å betale et utbytte på 0,06 dollar pr. aksje, eller til sammen 14,4 millioner dollar, til sine aksjonærer etter tredje kvartal. Dette tilsvarer 0,66 kroner pr. aksje med dagens valutakurs. Det er det samme som selskapet har betalt de seneste fem kvartalene.

Med en solid ordrebok og stor tro på riggmarkedene fremover, ønsker imidlertid selskapet å øke dette.

– Vi har som intensjon å øke det kvartalsvise utbytte i forbindelse med resultatene for fjerde kvartal, sier konsernsjef Gjersdal i kvartalsrapporten.

Odfjell Drilling (Mill. USD) 3.kv/24 3.kv/23* Driftsinntekter 186 186 Driftsresultat 37 204 Resultat før skatt 22 187 Resultat etter skatt 19 185 * Tredje kvartal 2023 inkluderer reversering av tidligere nedskrivninger på 163 millioner dollar. * Tredje kvartal 2023 inkluderer reversering av tidligere nedskrivninger på 163 millioner dollar.

Odfjell Drilling eier fire sjettegenerasjons semirigger som kan bore i værharde områder (harsh environment). Samtlige har kontrakt til minst midten av 2026. I tillegg drifter selskapet fire rigger som eies av henholdsvis Northern Ocean, SFL og kinesiske CIMC Raffles.

Riggene hadde en finansiell utbyttelse på 97 prosent. Ved utgangen av kvartalet hadde de en ordrereserve på 2 milliarder dollar, ned fra 2,1 milliarder i forrige kvartal.

Gjeldsgraden (gjeld i forhold til EBITDA) fortsetter ned, og falt fra 1,8 i andre kvartal til 1,7 i tredje kvartal. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 532 millioner dollar, ned fra 544 millioner i andre kvartal og 620 millioner ved årsskiftet.

Odfjell Drilling hadde en tilgjengelig likviditet på 227 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Odfjell Drilling er børsnotert, men har samtidig vært kontrollert av Helene Odfjell, som også sitter i selskapets styre. I slutten av september solgte hun en beholdning tilsvarende nesten 10 prosent av de utestående aksjene i selskapet, og sitter nå med en eierandel på 49,85 prosent. Helene Odfjell har forpliktet seg til å sitte på disse aksjene i minst et halvt år.