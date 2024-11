Saga Pure tapte 15 millioner

Året har vært variert for investeringsselskapet Saga Pure. Første kvartal startet med en solid opptur med et resultat før skatt på 17, 8 millioner kroner, men resten av året har ikke fulgt opp. Tapet på 15 millioner kroner i tredje kvartal følger opp andre kvartal der det også ble et tap på 6,7 millioner kroner.

Selskapet har ingen rentebærende gjeld, sitter med en betydelig kontantbeholdning og anser seg som godt posisjonert for å forfølge nye investeringsmuligheter. Salget av aksjene i Heimdall Power ble fullført i tredje kvartal, men transaksjonen hadde ingen effekt på resultatet for kvartalet.

På slutten av tredje kvartal hadde Saga Pure kortsiktige investeringer til en verdi av 83 millioner kroner, en nedgang fra 304 millioner ved utgangen av andre kvartal.