Oljeprisene faller på Trump-ledelse: – I ferd med å bli en potensiell faktor for oljemarkedene

Brent-oljen med desember-levering er onsdag morgen ned 1,69 prosent til 74,25 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,63 prosent til 70,82 dollar fatet.

Alt fokus er onsdag morgen på presidentvalget i USA, der det ser ut som at Donald Trump går av med seieren. Decision Desk HQ og Fox News har allerede utropt Trump som vinner av presidentvalget . Han har også selv erklært seg som seierherre.

Det bidrar til å styrke dollaren, noe som igjen tynger de fleste råvarer.

Utfallet av valget har potensiale for betydelige endringer i USAs utenriks-, energi og klimapolitikk, skriver Bloomberg News. De trekker blant annet frem at bremsene på russisk oljeeksport kan lempes, samtidig som det kan bli strengere sanksjoner mot Iran.

– USAs utenrikspolitikk er i ferd med å bli en potensiell faktor for oljemarkedene på kort sikt, sier analytiker i Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, til Bloomberg.

– Markedene må nå vurdere om Opec+ for alltid vil bli tvunget til å flytte på beslutningen om å reversere sine frivillige kutt i oljeproduksjonen, påpeker Dhar.

Senioranalytiker i Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya, påpeker at oljeprisen har vært i en fallende trend en stund nå.

– Den svake globale økonomien og den svake kinesiske etterspørselen, kombinert med den grønne omstillingen, har tynget global oljeetterspørsel, mens Opecs produksjonskutt har blitt motvirket av økt produksjon andre steder, sier hun.

– USA pumper for eksempel som om det ikke er noen morgendag - og Trump lover å holde det slik. Under disse omstendighetene vil Saudi, som er ryggraden i Opec-politikken, bli stadig mer fristet til å gi opp strategien for produksjonskutt, og heller vedta et markedsandelsfokus for å øke inntektene ved å selge mer olje til lavere priser, sier Ozkardeskaya.