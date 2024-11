Donald Trump erklærer valgseier: – En politisk seier som landet vårt aldri har sett før

– Det er en politisk seier som landet vårt aldri har sett før, sa Trump da han entret scenen på et konferansesenter i West Palm Beach i Florida.

Flere amerikanske medier hadde alt utropt ham til vinner, og prognosene viste at Republikanernes presidentkandidat hadde gjort et brakvalg.

– Jeg skal kjempe for dere hver eneste dag, sa Trump, som lovet å bringe en ny «gullalder» til USA.

Vant i vippestatene

Demokratenes kandidat Kamala Harris hadde i morgentimene onsdag norsk tid ikke kommentert valgresultatet.

Hun måtte vinne alle de tre rustbeltestatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin for å hale i land seieren etter at det ble klart at Trump hadde vunnet de to sørstatene Georgia og North Carolina.

Håpet svant da Trump etter hvert tok ledelsen i alle tre, i tillegg til Arizona og Nevada, og da Fox News og Decision Desk utropte ham til vinner i Pennsylvania, var løpet kjørt.

Senere utropte Fox News også Trump til vinner i Wisconsin. Men i 9-tiden norsk tid hadde ennå ikke nyhetsbyrået AP eller andre medier fulgt opp og utropt noen vinner av valget.

Dramatisk

Trumps seier vil føre til et mer politisk uforutsigbart USA, tror Hilmar Mjelde.

– Vi kan få et USA vi aldri har sett i vår levetid. Han kan komme til å tilsidesette mye av det politiske systemet og styre som en sterk mann, sier Mjelde, som er professor ved Høgskulen på Vestlandet.

– Det er en utrolig personlig revansj for Trump. Nå vil han gå fri i straffesakene også, fordi han får juridisk immunitet som president, konstaterer han.

– Dette er dramatisk for USA, for verden og for Norge, sier Mjelde.

Køer

Millioner av amerikanere sto i lange køer for å avlegge stemme i landets 50 delstater pluss hovedstaden Washington tirsdag, og med unntak for enkelte tekniske problemer og bombetrusler gikk valget rolig for seg.

I 9-tiden onsdag morgen norsk tid var det klart at Trump hadde sikret seg 267 valgdelegater, mens Harris hadde fått 214.