– Jeg mener aksjen bør gå rundt 2–3 prosentpoeng mer enn markedet i dag, sier analytiker Sebastian Grindheim i Arctic Securities til Finansavisen.

Odfjell Drilling hadde inntekter på 186 millioner dollar og fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 83 millioner dollar i årets tredje kvartal. Det viser kvartalsrapporten som selskapet la frem onsdag morgen. Dette er omtrent på linje med det selskapet fikk i foregående kvartal.

– Dette er nok et solid kvartal, med bedre topplinje enn ventet, drevet av mer bonusbetalinger og litt mindre nedetid på «Deepsea Atlantic», som gikk igjennom klassing i kvartalet, enn vi trodde. Resten av elementene var mer eller mindre som ventet, sier Arctic-analytikeren.

Odfjell Drilling-aksjen endte på 52,30 kroner på Oslo Børs tirsdag. Aksjen har steget 33 prosent i år.

Selskapet fullførte periodisk vedlikehold på en rigg i kvartalet, noe som gjør resultatet mer imponerende, mener selskapets konsernsjef.

– At vi oppnådde en stabil EBITDA på 83 millioner dollar i et kvartal som inkluderte et komplekst oppgraderingsprosjekt, viser den sterke utviklingen i hele flåten. Dette viser også at vi forventer høyere inntjening etter hvert som flere rigger går over på høyere dagrater mot slutten av 2024 og i 2025, sier konsernsjef Kjetil Gjersdal i kvartalsrapporten.

Styret i Odfjell Drilling foreslår å betale et utbytte på 0,06 dollar pr. aksje, eller til sammen 14,4 millioner dollar, til sine aksjonærer etter tredje kvartal. Dette tilsvarer 0,66 kroner pr. aksje med dagens valutakurs. Det er det samme som selskapet har betalt de seneste fem kvartalene.

Med en solid ordrebok og stor tro på riggmarkedene fremover, ønsker imidlertid selskapet å øke dette.

– Vi har som intensjon å øke det kvartalsvise utbytte i forbindelse med resultatene for fjerde kvartal, sier konsernsjef Gjersdal i kvartalsrapporten.