Lavere gasspriser kan bli en redning for Europas energikrise, mens grønne investeringer kan få store utfordringer. Med en potensiell løsning i Ukraina og mer flytende naturgass (LNG) fra USA, er det gode nyheter for et Europa som skriker etter energi.

– Vi kan se økt eksport av LNG fra USA, noe som vil påvirke naturgassmarkedet globalt. På sikt kan dette redusere presset på de europeiske markedene og muliggjøre en mer stabil gassforsyning til Europa.

Naturgassprisen i Europa, EU TTF, er ned med 2,6 prosent til 39,30 euro pr. megawattime (MWh).

Hvalbye poengterer at en ny Trump-administrasjon vil trappe ned støtten til Ukraina, noe som raskt kan endre situasjonen på bakken. Det kan føre til at russisk gass også blir tilgjengelig for Europa.

Tøffere med Iran

Trump vil trolig også føre en hardere linje mot Iran, noe som kan føre til et tap på opptil 1,5 millioner fat olje pr. dag.

– Selv om markedet tidligere vurderte en Trump-seier som positiv for oljeprisen, virker dagens reaksjon motsatt, sier analytikeren.

Men en styrket dollar og økt fremtidig oljeleting i USA legger press. Nordsjøoljen (brent spot) er nemlig ned 1,2 prosent til 74,48 dollar pr. fat i dagens handel.

– På lengre sikt kan vi potensielt også se økt tilbud av olje, ettersom man kan forvente at USA kan komme til å ha et mer kommersielt tankesett rundt Russland og sanksjoner. Selv om sanksjonene mot Venezuela og Iran kan bli hardere, kan den samlede effekten likevel bli et større tilbud fra USA og Russland.

– For olje og gass er hovedbildet at lavere vekst og økt usikkerhet kan dempe etterspørselen, mens et mer fleksibelt tilbud og nye allianser kan bidra til å holde prisene i sjakk.

Presser «det grønne skiftet»

Hvalbye påpeker videre at Trumps skepsis til miljøtiltak vil kunne bremse veksten i grønne investeringer globalt. Dersom amerikansk miljøpolitikk nedprioriteres, kan etterspørselen etter råvarer som er essensielle for det grønne skiftet, bli svekket.

– Dette kan bety svakere etterspørsel etter råvarer som kobber, et metall som er avgjørende for elektrifisering og fornybart. Også metaller knyttet til elbilbatterier kan oppleve mindre støtte og et negativt prispress, mener Hvalbye.

Europeiske utslippskvoter vil også være under press, mener analytikeren.

– Det kan påvirke EU-kvotemarkedet negativt, spesielt i en situasjon med svak økonomisk vekst både i EU og Tyskland. Et mindre miljøfokus og mer vekt på økonomisk vekst kan føre til lavere etterspørsel etter kvoter, noe som påvirker prisene på kort til mellomlang sikt.