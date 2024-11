Ifølge selskapet er dette drevet av operatører som Vår Energi, Okea og Harbour Energy.

I tillegg til tradisjonelle borekampanjer, venter selskapet økt etterspørsel innen boring av karbonfangst- og lagringsbrønner. Odfjell Drilling ser også etterspørsel i Vest-Afrika, og på lengre sikt ventes det at etterspørselen vil øke mer betydelig etter hvert som områder i Namibia og potensielt Sør-Afrika fortsetter å modnes. Riggselskapet ser også etterspørsel i områder som Surinam og Falklandsøyene.

Mer utbytte til aksjonærene

Styret i Odfjell Drilling foreslår å betale et utbytte på 0,06 dollar pr. aksje, eller til sammen 14,4 millioner dollar, til sine aksjonærer etter tredje kvartal. Dette tilsvarer 0,66 kroner pr. aksje med dagens valutakurs. Det er det samme som selskapet har betalt de seneste fem kvartalene.

Utbyttet kommer samtidig som at selskapet fortsetter å redusere gjelden. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 532 millioner dollar, ned fra 544 millioner i andre kvartal og 620 millioner ved årsskiftet. Videre hadde Odfjell Drilling en tilgjengelig likviditet på 227 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Med en god balanse, solid ordrebok og stor tro på riggmarkedene fremover, ønsker selskapet nå å øke utbyttebetalingene.

I UTBYTTEMODUS: Konsernsjef Kjetil Gjersdal og Odfjell Drilling sikter mot å øke utbyttene fra neste kvartal. FOTO: Thomas Bjørnflaten

– Vi har som intensjon å øke det kvartalsvise utbytte i forbindelse med resultatene for fjerde kvartal, sier konsernsjef Kjetil Gjersdal i forbindelse med fremleggelse av kvartalsrapporten.

I en oppdatering skriver meglerhuset SEB at det ser for seg et utbytte på 8 cent pr. aksje etter fjerde kvartal, og 40 cent pr. aksje årlig.

Får mer ut av kontraktene

Odfjell Drilling hadde inntekter på 186 millioner dollar og fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 83 millioner dollar i årets tredje kvartal.

Dette er omtrent på linje med det selskapet fikk i foregående kvartal, men altså litt bedre enn ventet.

– Odfjell Drilling har en tendens til å gjøre det litt bedre enn forventningene, og det handler om driften – at selskapet klarer å få litt mer ut av kontraktene enn det kun dagratene skulle tilsi, sier Stene i Clarksons Securities.

– SOLID KVARTAL: Analytiker Sebastian Grindheim i Arctic Securities. FOTO: Iván Kverme

– Dette var enda et solid kvartal, med bedre topplinje enn ventet, drevet av mer bonusbetalinger og litt mindre nedetid på «Deepsea Atlantic», som gikk igjennom klassing i kvartalet, enn vi trodde. Resten av elementene var mer eller mindre som ventet, sier Arctic Securities-analytiker Sebastian Grindheim til Finansavisen.