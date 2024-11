«Batterier er den nye oljen», sa Freyr-sjef Tom Einar Jensen på Pareto-konferansen for litt over et år siden.

Nå er tonen en annen. Onsdag ble det kjent at Tom Einar Jensen er ferdig som både toppsjef og styreleder, og får i oppgave å «sikre verdiene» i selskapets europeiske eiendeler, uten at det beskrives nærmere hva dette arbeidet går ut på. Styreleder Daniel Barcelo tar over sjefsstolen med umiddelbar virkning.

Dessuten skroter Freyr sine batteriplaner. I stedet er det inngått en avtale om kjøp av Trina Solars solpanelfabrikk i USA. Anlegget ligger i Wilmer, Texas, og har en kapasitet på 5 gigawatt (GW). Freyr betaler 340 millioner dollar, tilsvarende 3,8 milliarder norske kroner, for fabrikken, med oppgjør i både kontanter, Freyr-aksjer og lån.

Nå er selskapets budskap at det skal bli «et ledende integrert solteknologiselskap i USA, med en klar plan for videre vekst og verdiskapning».

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Freyr en kontantbeholdning på 182 millioner dollar, tilsvarende rundt 2 milliarder kroner.

Satser på sol

Fabrikken Freyr kjøper startet opp produksjonen 1. november 2024, og den ventes å ha full kapasitetsutnyttelse i løpet av 2025. Da vil 30 prosent av estimert produksjonsvolum være dekket av inngåtte kontrakter med amerikanske kunder.

– Vi er glade for å kunngjøre denne transaksjonen, som umiddelbart vil posisjonere selskapet som en av de ledende solenergiprodusentene i USA, kommenterer den ferske sjefen, Daniel Barcelo.

Dette oppkjøpet ventes å bli gjennomført rundt årsskiftet. Deretter vil Freyr startet arbeidet med videre vekst innen solenergisektoren.