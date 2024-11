For 2024 som helhet venter derfor selskapet at ebitda vil havne i den nedre enden av guidingen på mellom 500 og 550 millioner dollar, noe som selskapet også annonserte i sin foreløpige oppdatering 25. oktober.

SER RISIKO: Borr Drilling-sjef Patrick Schorn. FOTO: Iván Kverme

– Dette, sammen med effekten av riggsuspensjonene i Saudi-Arabia tidligere i år og potensielle suspensjoner i Mexico, skaper usikkerhet i markedet for oppjekkbare rigger i enkelte regioner. Som følge av dette er det en risiko for kontraktsforsinkelser og potensielle opphold i aktiviteten i de kommende kvartalene, sier Schorn i kvartalsrapporten torsdag.

Han opplyser for øvrig at selskapet er god forberedt på en eventuell volatilitet i markedet, og peker på at 78 prosent av flåten allerede er booket for 2025 til en gjennomsnittlig rate på 148.000 dollar pr. dag. Dette er 10 prosent over gjennomsnittet i 2024.

Så langt i år har selskapet vunnet 17 kontrakter med en samlet potensiell verdi på 731 millioner dollar. Selskapet har pr. november en kontraktsreserve på 1,62 milliarder dollar.

Borr Drilling (Mill. USD) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 241,6 191,5 Driftsresultat 83,7 63,8 Resultat før skatt 25,2 14,9 Resultat etter skatt 9,7 0,2

Utfordrende forhold

Da selskapet kom med sin foreløpige oppdatering for nesten to uker siden, ble den oppfattet som svak, og Borr-aksjen falt nær 12 prosent.

«Selv om den nye gjelden gir ytterligere likviditet og fleksibilitet, gir den foreløpige oppdateringen et hint om de utfordrende forholdene i jack-up-markedet. Nærmere bestemt er det ikke meldt om nye kontrakter siden slutten av juli, noe som gjør at Borrs to jackup-er som ruller av kontrakter i år står i fare for lediggang. Den høye kontraktsdekningen for 2024 og 2025 gir en buffer på kort sikt. 2026 er imidlertid vidåpent», skrev analytiker Truls Olsen i Fearnley Securities i en oppdatering.

Torsdag ettermiddag falt aksjen rundt 2 prosent til 46,40 kroner, noe som priser selskapet til 12 milliarder kroner.

Aksjen kan i dag handles på børs både i Oslo og New York, men strykes fra Oslo Børs ved årsskiftet.