I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Daniel Stenslet at Scatec leverte sterke driftsresultater i tredje kvartal, med et EBITDA-resultat på 1,52 milliarder kroner. Dette var over konsensus, drevet av høyere kraftproduksjon på Filippinene og en stabil betalingsstrøm fra Ukraina.

Selskapet rapporterte også en kontantstrøm på 329 millioner kroner, som oversteg forventningene med 18 prosent.

Analysefakta Aksje: Scatec

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 95 (95)

Hovedpunktet fra rapporten er likevel Scatecs reviderte strategi mot 2027, som innebærer et sterkere fokus på kjerneområder og en planlagt nedbetaling av gjeld. Stenslet ser dette som positivt for risikobildet og investeringscaset.

Arctic Securities opprettholder kjøpsanbefalingen på Scatec med et kursmål på 95 kroner, og understreker at aksjen fortsatt handles med en rabatt til deres estimat på verdijustert egenkapital.

Stenslet påpeker at Scatec planlegger å skaffe minst fire milliarder kroner gjennom salg av ikke-kjerneaktiva, hvorav 75 prosent skal gå til å redusere selskapets gjeld, noe som kan legge til rette for nye vekstmuligheter og potensielle utbyttebetalinger.

Torsdag omsettes aksjen for 79,45 kroner, ned 1,3 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.