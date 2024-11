Merker stor interesse fra bankene

DOF tjener gode penger i offshoremarkedet, og det har også bankene som ønsker å refinansiere rederiets gjeld merket seg.

– Det er stor interesse fra bankene for å delta i refinansieringen, og vi tror at refinansieringen kan fullføres innen utgangen av første kvartal neste år, sa Hilde Drønen på sin siste presentasjon før hun går av som finansdirektør i DOF.

DOF sikler etter å komme i gang med å betale utbytter til sine aksjonærer, men det lar seg ikke gjøre før selskapet har refinansiert deler av gjelden. Den prosessen er altså i gang.

DOF har en rentebærende gjeld på drøye 2 milliarder dollar, inklusive DOF Denmark (tidligere Maersk Supply Services). Av dette forfaller nærmere 700 millioner dollar i januar 2026, hovedsakelig i DOF Subsea, noe som altså ligger an til å bli refinansiert nå.

Med skipet «Skandi Buzios» i arbeid igjen har også det 50 prosent-eide fellesforetaket Dofcon begynt å betale utbytter til DOF, og dette skal gå til å betale ned gjeld frem til refinansieringen er gjennomført.

I forrige kvartal uttalte DOF-sjef Mons Aase at selskapet først skal ha gjeldsnivået ned, men at rederiet med sin belåning og sterke kontantstrøm antageligvis kan komme med «et ganske kraftig utbytte», i tillegg til å kunne se på vekst. Siden har selskapet overtatt Maersk Supply Services.

DOF Group (Mill. USD) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 376 322 Driftsresultat 88 85 Resultat før skatt 75 36 Resultat etter skatt 69 27

Bedre enn ventet

Onsdag kveld la DOF frem rapporten for tredje kvartal, og den viste at rederiet hadde inntekter på 376 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 141 millioner dollar. Dette er en økning både sammenlignet med andre kvartal i år og tredje kvartal i fjor.

Samtidig hoppet resultatet før skatt fra 36 millioner dollar for ett år siden til 75 millioner dollar.