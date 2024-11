Gjestekommentar: Magnus Kjemphol Lohne, Head of emission research i Rystad Energy

Globale menneskeskapte utslipp av drivhusgasser utgjør i dag omtrent 53 milliarder tonn CO 2 -ekvivalenter globalt pr. år (metan er omregnet til CO 2 -ekvivalenter i et 100-årsperspektiv). Drivhusgassene karbondioksid (CO 2 ) og metan (CH 4 ) er de desidert viktigste fra et klimaperspektiv, og disse står samlet for omtrent 90 prosent av alle menneskeskapte utslipp.

Magnus Kjemphol Lohne, Senior Vice President & Head of O&G Sustainability i Rystad Energy Foto: Jon Skille Amundsen

Metanutslipp kommer fra flere ulike industrier og aktiviteter. Utslipp knyttet til jordbruk, som for eksempel storfedrift og risproduksjon, utgjør over 40 prosent av de globale menneskeskapte metanutslippene, etterfulgt av energisektoren (ca. 30 prosent) og avfallssektoren (ca. 20 prosent). Så hvor må utslippene kuttes, og hvor raskt?

Rystad Energy har etablert globale utslippsscenarioer pr. industri og land frem mot år 2100 som er konsistente med karbonbudsjettene til FNs klimapanel (IPCC). Felles for disse scenarioene er at både jordbruket og energisektoren må redusere metanutslippene, og spesielt kraftig for energisektoren i scenarioer som er konsistente med 1,9 graders temperaturøkning eller mindre.

Metanutslipp fra energisektoren stammer primært fra olje/gass- og kullindustrien. Og mens mesteparten av CO 2 -utslippene kommer fra sluttforbruk, oppstår metanutslipp i all hovedsak før man forbrenner produktene, dvs. utslipp og lekkasjer fra utvinning, prosessering og distribusjon.

Mangel på informasjon skaper utfordringer