– Selv om vi er trygg på visibiliteten når det gjelder veksten i den frie kontantstrømmen de neste to kvartalene, er visibiliteten mer begrenset når det gjelder fortsatt vekst i offshoreaktiviteten gjennom 2025, sier Tidewater-sjef Quintin Kneen i kvartalsrapporten som selskapet la frem torsdag kveld.

Han mener utsiktene til aktivitetsvekst er blitt mer usikker på grunn av bekymringer for en svakere akselerasjon i oljeetterspørselen, som følge av lavere vekst enn ventet i Kina, geopolitiske hendelser og vekst i oljetilbudet utenfor OPEC.

– Kundene våre har gjennomført store borekampanjer de seneste årene, og ser ut til å ta seg tid til å evaluere resultatene av disse prosjektene før de går videre med ytterligere aktivitet. Bedringen i etterspørselen etter offshorefartøyer som kommer fra subseaaktiviteter, er svært tydelige, men det er ikke klart i hvilken grad dette vil veie opp for den forventede pausen i veksten i boreaktiviteten offshore, sier Kneen.

På lengre sikt mener han likevel at utsiktene er gode for en vedvarende sterk etterspørsel etter offshorefartøyer. I dette inngår også den lave ordreboken for nybygg.

For 2024 nedjusterer Tidewater guidingen enda en gang, og venter nå inntekter på 1,33–1,35 millioner dollar og en bruttomargin på 48 prosent.

I forrige kvartal ble omsetningsforventningen nedjustert til 1,39–1,41 milliarder dollar med en bruttomargin på 51 prosent, fra tidligere 1,4–1,45 milliarder dollar og en bruttomargin på 52 prosent. I 2023 hadde Tidewater en omsetning på i overkant av 1 milliard dollar.

Les også Merker stor interesse fra bankene DOF regner med å ha refinansiert gjelden innen utgangen av første kvartal neste år. Da kan utbyttene komme.

Ratene opp – utnyttelsen ned

Den amerikanske offshorekjempen kunne vise til inntekter på 340 millioner dollar i årets tredje kvartal. Det er omtrent på linje med inntektene i andre kvartal.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) justert for spesielle poster landet på 143 millioner dollar, opp fra 140 millioner i kvartalet før. Dette var svakere enn det analytikerne hadde ventet.

Den gjennomsnittlige dagraten for selskapet flåte økte med mer enn 5 prosent, men utnyttelsen falt.

– Spesielt den gjennomsnittlige dagraten for de store PSV-ene og ankerhåndteringsfartøyene fortsatte å vise en sekvensiell kvartalsvis forbedring. Utnyttelsesgraden gikk ned i alle våre geografiske områder, hovedsakelig på grunn av forsinkelser i prosjektoppstart, men også på grunn av lengre liggetid mellom kontrakter og flere dager i tørrdokk enn forventet, sier Kneen.

Styret i Tidewater har godkjent nye tilbakekjøp av egne aksjer på 10 millioner dollar, og selskapet har dermed godkjennelse til å kjøpe tilbake aksjer for totalt 42,8 millioner. Selskapet venter at tilbakekjøpskapasiteten vil øke til nær 100 millioner dollar i første kvartal.

Les også – Vi ser at det vil bli stor etterspørsel Christen Sveaas-rederiet Sea1 Offshore har bestilt to nybygg i Kina, og det kan bli flere.

Ratene opp - utnyttelsen ned

Tidewater er et av verdens største offshorerederier med en flåte på 216 skip. Blant annet kjøpte det hele Solstad Offshores PSV-flåte på 37 skip i fjor.

I tredje kvartal steg den gjennomsnittlige dagraten for Tidewater-flåten med 1.145 dollar til 22.275 dollar. Flåteutnyttelsen falt til 76,2 prosent fra 80,7 prosent i forrige kvartal.