I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Daniel Stenslet at han nedgraderer anbefalingen for DNO fra kjøp til hold, og setter et nytt kursmål på 12 kroner, ned fra 14 kroner.

Analytikeren vurderer DNOs tall for tredje kvartal som nøytrale, med inntekter på 171 millioner dollar, noe som er 13 prosent lavere enn forventet, hovedsakelig på grunn av lavere produksjon fra Nordsjøen og lavere nettoandel i Kurdistan.

Driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) kom inn rundt 30 prosent under estimatene, mens fri kontantstrøm oversteg forventningene og ga en netto kontantposisjon på 135 millioner dollar. Utbyttepolitikken holdes uendret.

Analysefakta Aksje: DNO Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Hold (Kjøp) Kursmål: 12 (14)

Stenslet viser til usikkerhet knyttet til Kurdistan-aktivitetene, hvor scenarioer som både forbedrede lokale salgsbetingelser og potensielle forstyrrelser fra Bagdad påvirker risikoprofilen.

Arctic Securities mener en verdivurdering på 0,9 ganger kjerne-NAV er rimelig, gitt sektoren som helhet handles lavt sammenlignet med NAV. Analytikeren justerer videre estimatene for driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) for fjerde kvartal 2024 samt 2025 og 2026 med henholdsvis minus 10 prosent, pluss 1 prosent og pluss 7 prosent, basert på oppdaterte produksjonsutsikter i Nordsjøen.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.