SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.30

Reach Subsea hadde i tredje kvartal inntekter på 835 millioner kroner, opp fra 651 millioner i samme periode i fjor.

Selskapet har dermed nådd en milepæl med inntekter hittil i år på over to milliarder kroner.

Driftsresultatet endte i kvartalet på 134 millioner kroner, sammenlignet med 112 millioner for ett år siden.

– Vi driver Reach Subseas vekst med et sterkt fokus på lønnsomhet og tjenester av høy kvalitet som vi kontinuerlig utvider. Våre Q3-resultater viser en stabil og vedvarende fremgang, sier Reach Subsea-sjef Jostein Alendal i en kommentar.

Ordreboken er nå på 1,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nesten tredobling sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Selskapet ser utestående anbudsverdi på 8,5 milliarder, opp fra 7,5 milliarder ved utgangen av tredje kvartal 2023.

– Vi står overfor spennende tider, og med denne fremdriften mener vi at vi er godt posisjonert til å møte den økende etterspørselen i vår bransje, sier Alendal.

Selskapet trekker også frem at til tross for forsinkelser fortsetter progresjonen for Reach Remote. Det meldes også om sterk kundepågang for å delta i løsningen, som fra EUs innovasjonsfond er tildelt 14,3 millioner euro.