Oljegiganten Shell vant ankesak – domstol avviser krav om utslippskutt

Det var miljøorganisasjoner som brakte Shell for retten, og i 2021 oppnådde de en historisk seier. Shell ble pålagt et utslippskutt på hele 45 prosent innen 2030.

Også utslipp fra forbrenning av olje utvunnet av Shell var omfattet av pålegget.

Tirsdag ble imidlertid dette kravet satt til side av en ankedomstol i Haag. Domstolen mener blant annet at det er uklart om krav om kutt i utslipp fra bruk av Shells produkter vil bidra i innsatsen for å bekjempe klimaendringene.

Én årsak er risikoen for at kjøpere av gass i stedet kunne gått over til kullkraft – som fører til større utslipp.

– Gir ikke opp

Ledelsen i Shell er godt fornøyd med resultatet i ankedomstolen.

– Vi mener ikke at en rettslig beslutning mot et selskap er den rette løsningen for energiskiftet, sier selskapet i en uttalelse.

Samtidig reagerer miljøbevegelsen sterkt på domstolens konklusjon.

– Vi er sjokkert over rettsavgjørelsen i dag, sier Donald Pols, leder for organisasjonen Milieudefensie.

Han kaller ankedomstolens beslutning et tilbakeslag for millioner av mennesker rundt om i verden. Samtidig lover han at miljøbevegelsen ikke vil gi opp.

Ifølge nyhetsbyrået DPA kan avgjørelsen i Nederland ha betydning for rettssaker også i andre land. Den opprinnelig avgjørelsen fra 2021 skal ha vært det strengeste rettslige kravet om utslippskutt mot et privat selskap noensinne.

– Ingen samlet effekt

Avgjørelsen i ankedomstolen kan ankes videre til Nederlands høyesterett, ifølge Reuters.

Et av Shells argumenter har vært at det opprinnelige pålegget ville tvinge selskapet til å redusere sin virksomhet – og at kundene da ville kjøpe olje og gass fra andre leverandører i stedet. Ifølge Shell ville dette samlet sett ikke bidra til bekjempelse av klimaendringene.

Miljøbevegelsen har på sin side vist til en avgjørelse i Den europeiske menneskerettsdomstolen, som har bekreftet at klimaendringene også dreier seg om menneskerettigheter.

Avgjørelsen i ankesaken i Haag kom dagen etter starten på FNs klimatoppmøte i Aserbajdsjan.

(NTB)