Oljekartellet Opec ser en global oljeetterspørsel på 104,03 millioner fat pr. dag i 2024, ifølge november-rapporten som ble lagt frem tirsdag. Det er en nedjustering fra 104,14 millioner fat pr. dag i forrige månedsrapport.

For 2025 venter Opec en global etterspørsel på 105,57 millioner fat pr. dag, ned fra 105,78 millioner fat.

Det markerer den fjerde månedsrapporten på rad med nedjusteringer.

I rapporten anslår organisasjonen at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 12 Opec-medlemslandene ble 26,53 millioner fat pr. dag i oktober, opp fra 26,06 millioner fat i september.

OPEC har redusert prognosene for etterspørselsveksten for 2024 med nesten en femtedel siden juli, i tråd med et kraftig fall i råoljeprisene. Likevel er kartellets utsikter betydelig mer optimistiske enn andre analyser, som diverse Wall Street-banker og handelshus, samt Opec-leder Saudi-Arabias eget oljeselskap, Aramco.

Det er for eksempel omtrent dobbelt så mye som Det internasjonale energibyrået (IEA) venter, skriver Bloomberg. IEA vil legge frem sin månedlige oljerapport på torsdag.

Trump-effekt

Utsiktene kan ifølge avisen bli påvirket av at Donald Trump nok en gang blir president i USA, som kan føre til strenge tollsatser import. I sin forrige presidentperiode stanset Trump oljeeksporten fra Opec-landet Iran, som følge av en konflikt om landets atomprogram. Trump har også kritisert oljekartellet for å holde prisene kunstig høye.

På den andre siden har Opecs medlemsland vært mer effektive med å gjennomføre planlagte produksjonskutt.

Kasakhstan reduserte produksjonen med 292.000 fat pr. dag til 1,29 millioner fat i oktober, ifølge rapporten. Det er lavere enn landets kvote, som tyder på at Kasakhstan har begynt å innføre de ekstra kuttene som ble lovet som kompensasjon for tidligere overproduksjon.

Reduksjonen kan imidlertid gjenspeile midlertidig vedlikehold på nasjonens store Kashagan-oljefelt, ifølge Bloomberg.

Irak begynner også gradvis å overholde kvoten som ble avtalt i starten av året, selv om de fortsatt produserer over kvoten og ikke viser tegn til å kompensere for tidligere avvik.

Russland holdt seg også litt over sin avtalte grense.