Beerenberg oppkjøp i boks

I juli kjøpte franske Altrad 25 prosent av Beerenberg og la inn et bud på 41,50 kroner pr. aksje for de resterende aksjene. Samtidig krevde franskmennene at 90 prosent av aksjonærene måtte akseptere budet for at det skulle gå gjennom.

Ifølge en børsmelding tirsdag kveld, har Altrad sikret nok aksept til å kjøpe opp Beerenberg.

Altrad har aksept fra aksjonærer som utgjør 96 prosent av Beerenberg-aksjen, de resterende aksjene kan tvangsinnløses for å fullføre oppkjøpet.

Tirsdag hadde selskapet en sluttkurs på 41,4 kroner per aksje.

Motstand

Flere profilerte investorer som Kristian Falnes, Grunde Eriksen og Ulf Huse har tidligere gått ut mot budet og ment det er for lavt.

– Dersom franskmennene tar over selskapet på 41,50 kroner aksjen, er det en kjempedeal for dem. Det er et ran basert på inntjeningen som kan forventes fremover. Det kan gå bedre eller dårligere, men ut fra det man kan forvente er verdsettelsesmultiplene veldig lave, sa Falnes til Finansavisen i august.