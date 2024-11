– Seadrill er kanskje det riggselskapet som er i best posisjon til å utnytte kursfallet, og er en av våre favoritter av den grunn, sier analytiker Fredrik Stene i Clarksons Securities.



Seadrill har ikke betalt utbytter til sine aksjonærer på en stund, men har kjøpt tilbake egne aksjer i stort omfang.

I fjerde kvartal kjøpte selskapet 4 millioner egne aksjer for til sammen 183 millioner dollar, og hittil i år er aksjekjøpene oppe i 427 millioner dollar.

Siden tilbakekjøpene startet i september 2023, har Seadrill kjøpt tilbake egne aksjer for til sammen 692 millioner dollar, eller 7,7 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 19 prosent av den opprinnelige utestående aksjekapitalen, eller nær en femtedel av selskapet.

Inntil nylig var Seadrill-aksjen notert på Oslo Børs, men er nå strøket her og kan kun handles på New York-børsen. Siden i sommer har aksjen utviklet seg svakt, i likhet med resten av sektoren, og tilbakekjøpene de seneste månedene er dermed gjort til stadig mer fordelaktige kurser.

- HAR EN KOMFORTABEL LIKVIDITETSSITUASJON: Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Securities. FOTO: Thomas Bjørnflaten

Mens aksjen ble handlet til over 55 dollar i USA i juli, omsettes den nå for under 40 dollar.

– Selskapet har kjøpt tilbake aksjer i et forrykende tempo, og har likevel en komfortabel likviditetssituasjon, sier Stene.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Seadrill en kontantbeholdning på 592 millioner dollar og en bruttogjeld på 610 millioner.

Fornuftig valg

Onsdag la Seadrill frem sine resultater for tredje kvartal, som overgikk analytikernes forventninger (se egen sak).

– Alt i alt var tredje kvartal bra. Resultatene var bedre enn ventet, selskapet kjøper tilbake aksjer, en rigg legges i opplag og guidingen oppjusteres, sier Stene i Clarksons Securities.

– Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til 2025, så estimatene for neste år har kommet ned den seneste tiden. Dette handler likevel mer om utnyttelse enn om dagrater, legger han til.

Mens ratene for de mest avanserte boreskipene (7G) holder seg godt oppe, peker analytikeren på at markedet for de litt eldre og mindre avanserte enhetene (6G) er relativt «softere».

Det siste bidrar blant annet til at Seadrill legger en rigg i opplag.

– Vi tror dette er et svært fornuftig valg, og det vil hjelpe tilbudssiden, sier Stene.

Som følge av at investorene opplever riggmarkedet som usikkert, prises også riggaksjene lavere. Clarksons-analytikeren peker imidlertid på at prisene har falt mer enn estimatene.

– Det er ofte da man kan finne de største mulighetene, sier Stene, som har kjøpsanbefaling på Seadrill og flere andre riggaksjer.

– Styrken i denne syklusen er en begrenset tilbudsside.