Riggselskapet Prosafe endte tredje kvartal med en flåteutnyttelse på 57 prosent, med fire av syv rigger i drift. Inntektene ble 34,6 millioner dollar, opp fra 32,8 millioner i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet ble minus 3,0 millioner dollar, ned fra pluss 1,7 millioner. Driftsresultatet før ned og avskrivninger (ebitda) endte på 5,0 millioner dollar, ned fra 8,4 millioner i tredje kvartal i fjor.

Kontantstrømmen fra driften ble positiv med 9,1 millioner dollar, mot minus 14,0 millioner i fjor. Kontantstrømmen ble ifølge kontrakten positivt påvirket av en forskuddsbetaling på Safe Caledonia-kontrakten.

Prosafe (Mill. USD) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 34,6 32,8 Driftsresultat -3,0 1,7 Resultat før skatt -11,5 -5,7 Resultat etter skatt -11,8 -5,7

Ved utgangen av kvartalet hadde Prosafe en likviditet på 63,5 millioner dollar, sammenlignet med 65,9 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal.

Økt ordrereserve og forbedret utsikt gir en plattform for å styrke likviditeten og oppnå en bærekraftig kapitalstruktur, skriver selskapet.

Sikter mot refinansiering

Selskapet skriver i rapporten at refinansieringsprosessen fortsetter med et indikativt refinansieringsbehov på omtrent 400 millioner dollar, inkludert 343 millioner dollar i gjeldsforfall og tilleggslikviditet for å støtte riggreaktiveringer og driftsinvesteringer. Rådgivere er utnevnt for å støtte refinansieringsprosessen.

Det forventer å fullføre refinansieringen i løpet av første halvår 2025, og en egenkapitalkomponent forventes å inngå som en del av den samlede strukturen.

«Prosafe bygger suksessfullt en sterk ordrereserve for 2025 og fremover. Våre nylige kommersielle fremskritt bekrefter et forbedret marked for boligrigger drevet av høy etterspørsel i Brasil, støttet av økt aktivitet i Nordsjøen og andre markeder. Kombinert med fortsatt høy operasjonell effektivitet gir dette grunnlag for inntjeningsvekst og oppnåelse av en bærekraftig kapitalstruktur før refinansieringen i 2025», kommenterer adm. direktør Terje Askvig.