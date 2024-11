Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande gjentar sin salgsanbefaling på TGS etter at selskapet la frem sine tall for tredje kvartal. Samtidig understreker han at den underliggende kontantstrømmen var noe bedre enn forventet.

Analysefakta Aksje: TGS

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 70 (70)

For fjerde kvartal velger han å oppjustere estimatene på grunn av høyere inntekter fra Ocean Bottom Nodes, som er en teknologi brukt innen seismikk for å samle inn data fra havbunnen. Han mener likevel at konsensusestimater for 2025-2026 er for høye, og anbefaler derfor salg av aksjen.

Kursmålet er på 70 kroner, godt under torsdagens kurs på 101,10 kroner.

Lande beskriver investeringscaset som nøytralt til svakt negativt etter kvartalspresentasjonen. Når han justerer kontantstrømmen for engangskostnader og utbytteforpliktelser knyttet til fusjonen med PGS, var netto kontantstrøm 30,7 millioner dollar, noe som oversteg Danske Banks estimater.

For 2025-2026 ligger Danske Banks anslag fortsatt 10-24 prosent under konsensus for EBITDA.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.