Gruses etter kostnadsoverskridelser

– Det er Barossa som sender aksjen ned, sier analytiker Bård Rosef i Pareto Securities.

BW Offshore bygger et splitter nytt flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) som skal inn på en stor og lang kontrakt med Santos på Barossa-feltet utenfor Darwin i Australia.

Nå varsler selskapet at det regner med å få mellom 100 og 150 millioner dollar i ekstra investeringer på prosjektet.

- INGEN GOD DAG FOR BW OFFSHORE: Analytiker Bård Rosef i Pareto Securities. FOTO: Ivan Kverme

«Here we go again,» skriver SEB-analytiker Petter Billing i en oppdatering.

Overskridelsene bidrar til å sende BW Offshore-aksjen ned hele 8 prosent til 28,25 kroner kroner på Oslo Børs fredag morgen. Kursfallet betyr at en halv milliard kroner av markedsverdien er barbert bort.

– Kostnadsoverskridelsene utgjør kun 5 prosent av investeringene i prosjektet, men 22–33 prosent av selskapets markedsverdi, sier Pareto-analytiker Rosef.

Barossa er et gassfelt utenfor Darwin i Australia hvor BW Offshore skal levere en FPSO. Skipet, «BW Opal», er under bygging i Singapore. Det skal inn på en en 15 år lang kontrakt med Santos til en en verdi på hele 4,6 milliarder dollar. Samtidig krevde prosjektet initielt investeringer på rundt 2 milliarder dollar.

BW Offshore opplyser at skipet er 90 prosent ferdig, og at det etter planen skal seile fra verftet i første kvartal neste år.

– Vi ser fortsatt ytterligere risiko for prosjektet så lenge enheten ikke er levert, sier Rosef.

Han peker samtidig på at BW Offshore har tilstrekkelig likviditet til å håndtere overskridelsene.

Oppjusterer guiding for 2024

Fredag la også BW Offshore frem sin rapport for tredje kvartal. Den viste at selskapet hadde inntekter på 151 millioner dollar, noe som var omtrent på linje med foregående kvartal. EBITDA landet på 83 millioner dollar, opp fra 77 millioner i andre kvartal.

Selskapet satt imidlertid igjen med et nettoresultat på bare 13 millioner dollar, noe som er ned fra 29 millioner for et kvartal siden.

BW Offshore betaler kvartalsvise utbytter, og for tredje kvartal betales det ut 0,0625 dollar pr. aksje til aksjonærene, eller totalt 11 millioner dollar. Det er det samme som i andre kvartal, etter at det ble oppjustert fra 0,06 dollar etter første kvartal.

For tredje gang i år oppjusterer selskapet guidingen for 2024. Nå ventes en EBITDA på 315–320 millioner dollar. Det er opp fra 305–315 millioner som var ventet i andre kvartal, og 290–310 millioner i første.

Basert på ordreboken på 5,4 milliarder dollar, venter selskapet fortsatt å generere betydelige kontantstrømmer i tiden fremover.

– Vi ser et vedvarende aktivt FPSO-marked med høy anbudsaktivitet, sier BW Offshore-sjef Marco Beenen i kvartalsrapporten.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde BW Offshore en netto kontantbeholdning på 38 millioner dollar og tilgjengelig likviditet på 707 millioner dollar.