I en analyse fra Clarksons Securities skriver analytiker Christoffer Bachke at DNO opprettholder sin kjøpsanbefaling, men at kursmålet nedjusteres fra 17 til 16 kroner pr. aksje. Aksjen ble omsatt for 9,40 kroner før børsåpning.

Nedjusteringen er ifølge analysen basert på forventninger om at oljeeksport via rørledning fra Kurdistan ikke gjenopptas før tidlig i andre kvartal neste år. Dette er knyttet til et forslag fra Iraks regjering om å endre budsjettet, som kan sikre forskuddsbetalinger til Kurdistans regionale myndigheter for oljeproduksjon og transport.

Forhandlinger mellom alle parter ventes å intensiveres, med en positiv utvikling mot en løsning som kan eliminere oljerabatten fra regionen, skriver han.

Analysefakta Aksje: DNO Meglerhus: Clarksons Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 16 (17)

Bachke forventer betydelig produksjonsvekst i Nordsjøen, fra rundt 15.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2024 til over 23.000 fat i 2026, med et langsiktig potensial på over 60.000 fat pr. dag i 2031.

Nåværende aksjekurs reflekterer i hovedsak Nordsjøporteføljen, Vest-Afrika og netto kontantposisjon, med minimal verdsetting av Kurdistan, skriver han.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.