I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Jørgen Andreas Lande at Subsea 7 oppgraderer anbefalingen fra hold til kjøp, med et uendret kursmål på 230 kroner.

Oppgraderingen kommer etter en ytterligere kursnedgang på 15 prosent siden rapportne for andre kvartal, samtidig som konsensus for 2025 driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) har økt med 3 prosent.

Lande ser nå en oppside på 30 prosent til kursmålet og fremhever at selskapet fremstår attraktivt verdsatt.

Analysefakta Aksje: Subsea 7 Meglerhus: Danske Bank Anbefaling: Kjøp (Hold) Kursmål: 230 (230)

Lande venter ifølge analysen at resultatene for tredje kvartal, som legges frem 21. november, vil vise en omsetningsvekst på 10 prosent på årsbasis og en ebitda-margin på 17 prosent.

Estimatene holdes stabile, selv om de ligger noe under konsensus, med 3 prosent lavere forventninger for inntekter og 1 prosent lavere for ebitda. Han peker på at markedet vil fokusere på 2025-guidingen, hvor selskapets nærmeste konkurrent allerede har indikert en inntektsvekst på 10 prosent og en marginforbedring på 260 basispunkter.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.