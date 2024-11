Stort missilangrep mot Ukraina i natt

I natt ble Ukraina angrepet av 120 russiske missiler og 90 doner, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Det er et av de større missilangrepene Russland har gjort så langt i krigen, som har vart i snart 1.000 dager.

Angrepet har forårsaket alvorlige skader på flere DTEK-varmekraftverk, skriver kraftselskapet på Telegram.

Dette var det åttende storskala missilangrepet mot selskapets infrastruktur i år, sa DTEK, uten å spesifisere hvor mange kraftverk som ble rammet eller hvor.

Den ukrainske energiministeren German Galusjtsjenko skriver i en post på Facebook at Ukrainas strømnettoperatør har innført nødkutt over hele landet, i påvente av at skadene på strømnettet blir reparert.

Zelenskyj skriver på Telegram at to personer er så langt bekreftet drept i Mykolajiv sør i landet, og seks skadet. Det skal også være meldt om dødsfall i Lviv-regionen i vest og Dnipro sentralt i Ukraina.

Mobiliserer luftforsvaret

Som følge av det omfattende angrepet har Polen mobilisert jagerfly og luftforsvar på bakken, ifølge en melding på X, tidligere Twitter.

Polen skriver at landet mobiliserer «alle tilgjengelige styrker» som svar på angrepet, for å sikre polsk luftrom.

Angrepet på ukrainsk energiinfrastruktur er et ledd av en strategi Russland har forsøkt i tidligere år av krigen, der landet forsøker å hemme landets strømtilgang når vinteren kommer.