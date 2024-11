Northern Ocean opplyser samtidig at det har signert en intensjonsavtale med en ikke-navngitt operatør for boring av én brønn i Norge, som skal fullføres før Equinor-kontrakten.

Bedre enn ventet

I to oppdateringer fra meglerhusene Pareto Securities og Arctic Securities, estimeres det at den nye kontrakten vil gi en årlig ebitda på henholdsvis rundt 94 millioner og rundt 90 millioner dollar.

«Selv om muligheten for kontrakt var godt kjent, er det klart positivt for Northern Oceans egenkapital å få denne kontrakten med en sterk dagrate, og det sikrer en sårt tiltrengt visibilitet i ordrereserven,» skriver Pareto Securities i sin oppdatering.

På grunn av litt lediggang for riggen i 2025, ser Arctic Securities nedside i estimatene for neste år, men for året etter ser meglerhuset samtidig oppside.

«For 2026 hadde vi modellert en rate på 420.000 dollar pr. dag, så denne kontrakten vil, alt annet likt, resultere i en økning på 7 prosent i ebitda på 2026-estimater,» skriver meglerhuset.

Det gir en ev/ebitda-multippel for 2026 på 3,9.

Det har lenge vært spekulert i om Northern Drilling ville bli kjøpt opp av Odfjell Drilling, men Odfjell Drilling har uttalt at de ikke vil kjøpe noe som ikke er innvannende. Det tror Stene i Clarksons kan endre seg nå.

– Uten at jeg har regnet detaljert på det, så har i alle fall Northern Ocean nå en lang kontrakt på én av riggene som eventuelt kan gjeldfinansiere en «take over». Hvis også «Deepsea Mira» får kontrakt, så tikkes flere bokser av, sier han.

– Vi har har inntrykk av at det trengs flere rigger på norsk sokkel, og at «Deepsea Bollsta» nå har fått en kontrakt tyder på at det har vært gode diskusjoner mellom selskapet, Odfjell Drilling og Equinor.

Ble størst etter pliktig bud

Northen Ocean eier de to boreriggene «Deepsea Bollsta» og «Deepsea Mira», som begge driftes av Odfjell Drilling.

I sommer gjennomførte selskapet en refinansiering på rundt 6 milliarder kroner, hvor det blant annet ble gjort en rettet emisjon på 60 millioner dollar til en tegningskurs på 7 kroner pr. aksje.

Emisjonen sendte John Fredriksens selskap Hemen Holding opp i en eierandel på over 40 prosent, noe som gjorde at han måtte fremsette et pliktig tilbud om kjøp av de gjenværende aksjene.

Da tilbudsfristen var over hadde han fått aksepter som sendte eierandelen opp i 54,3 prosent, noe han også eier i dag.