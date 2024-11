«De tre fartøyene som ble tatt ut av drift tidligere i år har fungert godt i tredje kvartal og har hatt nær 100 prosent utnyttelse», kommenterer han.

I juli startet både «Goelo Enabler» og «Sudri Enabler» opp driften, for henholdsvis Siemens Gamesa og DEME. «Goelo Enabler» vil ifølge selskapet operere ved St. Brieuc vindpark frem til fjerde kvartal 2028, mens «Sudri Enabler» befinner seg ved Dogger Bank vindpark minst frem til slutten av første kvartal 2025.

«Begge fartøyene presterer godt, og vi er glade for å se at flåten av opererende fartøyer øker. I løpet av tredje kvartal hadde vi for første gang flere fartøyer i drift enn under bygging. Vårt nyeste fartøy, «Vestri Enabler», ble levert fra verftet 14. november, noe som øker antallet opererende fartøyer til åtte pr. i dag», heter det.

Satser på Taiwan

Et av selskapets nybygg som leveres fra skipsverftet Vard Vietnam i andre kvartal neste år skal settes i drift i Taiwan. Dette er selskapets første kontrakt i denne delen av verden.

«Taiwan er et attraktivt marked med sterk forventet vekst, og Edda Wind planlegger å delta i denne veksten», skriver Walland.

Det var i månedsskiftet apil/mai Østensjø solgte alle sine 21,3 millioner aksjer i havvindrederiet til Fredriksen, Wilhelmsen og Ofer til kurs 24,50 kroner. Aksjesalget innbragte 522 millioner kroner.

Styreleder Håvard Framnes i Østensjø Wind sa i mai at «salget er et ønske fra vår side» og at «tanken om salg kom frem i dialog med kjøperne».

EDDA WIND (Mill. euro) 3.kv./24 3.kv./23 Driftsinntekter 18,4 11,8 Driftsresultat 2,7 2,5 Resultat før skatt 0,2 1,8 Resultat 0,2 1,8



