I en ny analyse løfter SEB-analytiker Kim André Uggedal frem Subsea 7s sterke visibilitet i ordrereserven ut 2026 som en positiv ting i et mer usikkert oljeservicemarked, noe som gir subseaentreprenøren en forventet fri kontantstrømsavkastning på 30 prosent av selskapsverdien innen utgangen av 2026.

Han fremhever at det bør være fokus på en mer detaljert guiding for 2025 når Subsea 7 legger frem tredjekvartalsrapporten torsdag denne uken – 21. november. Tidligere har selskapet antydet en ebitda-margin på mellom 18 og 20 prosent.

Før fremleggelsen estimerer Uggedal at Subsea 7 vil presentere inntekter på cirka 1,7 milliarder dollar og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 296 millioner dollar, mens konsensus ligger på 291 millioner dollar. Det vil tilsvare en ebitda-margin på 17,5 prosent, opp fra 12,8 prosent i tredje kvartal 2023. Netto gjeld ventes å vise 380 millioner dollar.

Analysefakta Aksje: Subsea 7 Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 240 (240)

Samtidig peker Uggedal på en treg ordreinngang i tredje kvartal, med bare to mindre kontrakter offentliggjort i perioden. Han estimerer en samlet ordreinngang på 700 millioner dollar og en ordrereserve på 11,5 milliarder dollar.

For 2025 estimerer SEB-analytikeren at inntektene vil øke med 4 prosent til 7.048 millioner dollar. Justert ebitda-resultat estimeres til 1.438 millioner dollar, mens konsensus ligger på 1.378 millioner dollar. Subsea 7s investeringer neste år anslår Uggedal til 300 millioner dollar.

Før tredjekvartalstallene torsdag gjentar SEB og Uggedal en kjøpsanbefaling for Subsea 7-aksjen, med et kursmål på 240 kroner. Dette er basert på en SOTP-beregning som verdsetter Subsea & Conventional-segmentet til 4,5 ganger estimert EV/EBITDA for 2025.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.