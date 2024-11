I slutten av april meldte Oslo Børs-noterte Okea at de hadde overlevert plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfeltet Bestla til energiminister Terje Aasland.

Nå godkjenner energidepartementet utbyggingen, melder E24.

Bestla skal bidra til å forlenge levetiden til Brage-feltet, og de totale investeringene for utbyggingen er anslått til rundt 6,3 milliarder kroner.

– Det er viktig med nye utbygginger som Bestla-feltet. Det bidrar til god utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kan også forlenge levetiden for Bragefeltet, sier Aasland, ifølge nettstedet.

Funnet ble påvist i 2016 og skal bygges ut med to brønner som skal knyttes til Brage-plattformen.

Planlagt produksjonsstart er første halvår 2027, og de forventede utvinnbare ressursene er beregnet til 24 millioner fat oljeekvivalenter.

Okea og DNO eier 39 prosent hver av Bestla. I tillegg sitter Lime Petroleum på 17 prosent, mens M Vest Energy eier 4 prosent.