Golden Energy Offshore Services' (GEOS) aksjehistorie er uforløst på grunn av høye leasingforpliktelser, skriver Arctic Securities-analytiker Ole H. Berg i en ny analyse, der det i tittelen dessuten fokuseres på en forlenget svakhet i spotmarkedet for plattformforsyningsskip (PSV) i Nordsjøen.

Berg fremhever imidlertid at GEOS har potensial for refinansiering på forbedrede vilkår innen september neste år, gitt en attraktiv lånegrad på 38 prosent og en fornuftig gjeldsgrad på cirka to ganger innen utgangen av 2025.

Arctic estimerer en fri kontantstrøm (før leasingbetalinger) på 32 prosent i 2025 og 42 prosent i 2026. Meglerhuset vurderer videre at GEOS handles med en rabatt mot stålverdier, med en estimert P/NAV på 0,59 ganger i 2024 og EV/GAV på 0,78 ganger. Derfor gjentas kjøpsanbefalingen for GEOS-aksjen, mens kursmålet senkes fra 37 til 32 kroner, som følge av nedjusteringer i estimatene for 2024–2026.

Ifølge Berg impliserer kursmålet en EV/ebitda på 4,6 og 3,4 ganger i 2025 og 2026, som er noe lavere enn for tilsvarende selskaper.

Analysefakta Aksje: Golden Energy Offshore Services Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 32 (37)

Golden Energy Offshore Services fremlegger tredjekvartalstall i morgen, onsdag 20. november. Arctic Securities venter inntekter på 152 millioner kroner, en nedgang på 9 prosent fra tidligere estimater, samt et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 76 millioner kroner, ned 16 prosent. Nedjusteringene reflekterer svakere spotrater for PSV-er i Nordsjøen i løpet av tredje kvartal, ifølge meglerhuset.

Svakheten har fortsatt inn i fjerde kvartal, og Arctic har revidert sine dagrateestimater for resten av inneværende år. GEOS' ebitda-resultat for hele 2024 estimeres nå til 237 millioner kroner, et 11 prosents kutt fra forrige estimat.

Videre venter meglerhuset at markedet i Nordsjøen vil være svakere enn tidligere antatt i 2025, blant annet på grunn av at flere fartøyer returnerer fra internasjonale oppdrag, og estimatene for dagratene i både 2025 og 2026 er nedjustert med 2.500 dollar pr. dag, til henholdsvis 25.000 og 27.500 dollar pr. dag.

Som følge av dette er også ebitda-estimatene for 2025 og 2026 nedjustert, til henholdsvis 323 millioner kroner og 360 millioner kroner, som begge utgjør kutt på 17 prosent fra Arctics tidligere estimater.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.