Colombia har dårlig tid. Landet må sikre en avtale med USA om å frigjøre de første midlene av en klimainvesteringsplan på 40 milliarder dollar før Donald Trump tiltrer som president, ifølge Bloomberg.

Planen har som mål å kanalisere penger fra rike land til utviklingsland som skal kutte utslipp og redusere avhengigheten av fossile energikilder.

For Colombia er dette ekstra prekært: Inntekter fra olje- og gasseksport vil falle betydelig i tiden fremover, ettersom landet valgte å avslutte nye letekonsesjoner for to år siden.

– Utsiktene for avtalen er nå mer kompliserte, sa landets klimaminister, Susana Muhamad, og refererte til Trumps valgseier.

Samtaler med Kina

Hun planlegger å reise til Washington de neste ukene for å forhandle frem en avtale og sikre den første finansieringen. Muhamad håper at så mye som 10 milliarder dollar vil komme fra internasjonale finansinstitusjoner og industriland.

Dersom den ambisiøse planen med USA går i vasken, vil landet se på andre muligheter – inkludert Kina, ifølge Muhamad.

– President Petro har bedt oss om å begynne samtaler med Kina. Vi vil se mot nord, sør, øst og vest, sa Muhamad. Presidenten har gjort klima til en fanesak for landet.

Colombia er bare ett av landene som for øyeblikket jobber på spreng for å sikre klimafinansiering fra USA i de to månedene før Trump tiltrer som president, skriver nyhetsbyrået.