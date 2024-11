– Vi har tro på Magnora, og er langsiktig eier, sa adm. direktør i Hafslund Vekst, Knut Inderhaug, til Finansavisen i slutten av september.

Nå selger kraftselskapet hele sin posisjon på drøyt 4,5 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 6,8 prosent. Transaksjonen skjer på kurs 22,10 kroner, som gir 99 millioner kroner, og nær en rabatt på 10 prosent mot sluttkurs tirsdag.

Hafslund har, ifølge meldingen, valgt å selge seg ut etter Magnoras salg av Helios Nordic Energy i mai. Etter dette salget består Magnoras portefølje hovedsakelig av prosjekter utenfor Norden, noe som ikke lenger samsvarer med det geografiske fokuset til Hafslund Vekst.

Selskapet investerte rundt 80 millioner kroner i fornybarselskapet tilbake i september 2022.

– Grunn til å være kritisk

Finansavisen har tidligere skrevet om hvordan flere kraftselskaper har betydelig eierskap i utvalgte grønne selskaper på Oslo Børs. Det fikk NHH-professor Lars Sørgard til å reagere.

KRITISK: NHH-professor Lars Sørgard. Foto: Konkurransetilsynet

«Det er grunn til å være kritisk. Kraftselskapene tjener store summer på en felles naturressurs, samtidig som offentlig eierskap blir fremhevet som viktig. Da er det paradoksalt at de kan spekulere på børsen med fellesskapets verdier. Staten sentralt tar risiko på vegne av oss, for eksempel gjennom Grønt Industriløft med inntil 60 milliarder kroner. Når da andre offentlige aktører – slik som kraftselskapene – i tillegg tar risiko på våre vegne, kan den totale risikoen bli mer enn det som strengt tatt er fornuftig for samfunnet som helhet», sa Sørgard.

Han påpekte at kraftselskapene burde fokusere på sin primæroppgave, nemlig å sikre best mulig utnyttelse av vannkraften til samfunnets beste.