Den maritime teknologi- og tjenesteleverandøren HAV Group hadde inntekter på 135 millioner kroner i årets tredje kvartal, noe som er en markert nedgang i forhold til samme periode i fjor.

Før skatt satt selskapet igjen med et resultat på -19 millioner kroner.

I kvartalsrapporten som selskapet la frem fredag, kommer det samtidig frem at DNB har frafalt alle finansielle lånebetingelser for rapporteringen i tredje og fjerde kvartal, og at partene er enige om å definere en ny struktur for lånebetingelsene «som bedre reflekterer HAV Groups vekstfase og prosjektbaserte virksomhet» før selskapet rapporterer resultatene for første kvartal 2025.

Som et krav fra DNB, har HAV Group forpliktet seg til å selge alle sine 3,47 millioner egeneide aksjer innen utgangen av året.

Denne prosessen vil snart bli igangsatt, og Havila Holding har stilt en garanti for å kjøpe aksjene til 8,50 kroner pr. aksje, hvilket kan gi et salgsproveny på snaue 30 millioner.

HAV-aksjen stupte rundt 15 prosent på Oslo Børs fredag ettermiddag.

God ordreinngang

Det seneste året har HAV Group mer enn doblet ordrereserven til 1,32 milliarder kroner.

– Vi sa i presentasjonen for andre kvartal at de mange kontrakten vi nylig har vunnet, særlig innen forretningsområdet for energidesign og smarte kontrollsystemer, forventes å gi effekt fra 2025. Det gjelder fortsatt. I mellomtiden fortsetter vi å vinne nye kontrakter. 2024 har vært skuffende fra et finansielt ståsted, men oppmuntrende når det kommer til ordreinngang og markedsutvikling, sier konsernsjef Gunnar Larsen i HAV Group i en børsmelding fra selskapet.

– Anbudsaktiviteten er fortsatt høy i markedene våre, og vi vinner en god andel av anbudene. Samtidig opplever vi at pågående kundeprosjekter skyves frem i tid, noe som får innvirkning på både leveransene og inntektene til HAV Group. Det er viktig å understreke at dette er utsatte, ikke tapte, inntekter, sier Larsen videre.

HAV Group venter at driftsinntektene vil øke i 2024 sammenlignet med 2023, og «øke betydelig i 2025» som et resultat av kontraktstildelinger den seneste tiden og god anbudsaktivitet, med tilhørende marginforbedringer.