Nå trer medgründer og toppsjef Peter Carlsson til side. Han fortsetter som styremedlem og tar samtidig på seg en ny rolle som rådgiver.

Det kommer frem i en melding fra selskapet.

88 MRD. SKATTEKRONER: Gründer Peter Carlsson i Northvolt har trukket seg. Foto: Northvolt

– I dag markerer starten på en viktig ny fase for både Northvolt og meg personlig. Chapter 11-prosessen gir en periode hvor selskapet kan reorganiseres, øke driften samtidig som det ivaretar kunders og leverandørers forpliktelser, og til slutt posisjonere seg for langsiktig suksess. Dette gjør det til et godt tidspunkt for meg å overlate roret til neste generasjon ledere, sier Carlsson.

Mareritt

Carlsson har ledet batterisatsningen siden oppstarten i 2016. Det har ikke vært en enkel oppgave.

Til tross for 88 milliarder skattekroner har selskapet slitt med underskudd, forsinkelser og skaleringsproblemer.

Senest var det avhengig av en redningspakke på 300 millioner dollar. Da pakken kollapset kom meldingen om konkursbeskyttelse.

Northvolt blir sett på som en slags storebror for både norske Freyr og Morrow Batteries.

Prosessen med å finne en ny administrerende direktør er allerede igangsatt. Inntil videre vil selskapet bli ledet av et trespann bestående av finansdirektør Pia Aaltonen-Forsell, nyutnevnt driftsdirektør Matthias Arleth og restruktureringssjef Scott Millar.

Massiv kritikk

Batterieventyret har vært under massiv kritikk den siste tiden. Fra både milliardærer, forvaltere og politikere.

De store subsidiebeløpene vekket nysgjerrigheten hos Ole André Hagen, porteføljeforvalter i First Fondene, som mente det var en matematisk umulighet at en ny batterifabrikk kunne tjene penger.

«Når produksjonskapasiteten vokser raskere enn det markedet kan absorbere, blir det problematisk. Veksten i batteriindustrien er enorm, men dessverre vokser tilbudet enda raskere enn etterspørselen. I dag har vi allerede kapasitet til å dekke all forventet etterspørsel de neste fem til ti årene», utalte han.

«Utsiktene for å kunne tjene penger på en ny batterifabrikk er nesten en matematisk umulighet», fortsatte han.