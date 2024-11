SEB:

I en analyse fra SEB skriver analytiker Kim André Uggedal at Subsea 7 har rapportert sterke resultater for tredje kvartal, med en EBITDA-margin på 15,4 prosent for de siste tolv månedene, opp fra 11,4 prosent på årsbasis. Justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) var 321 millioner dollar, over SEBs estimat på 296 millioner dollar, noe som førte til en oppjustering av guidingen.

For 2024 forventer selskapet nå et ebitda i intervallet 1.025–1.075 millioner dollar, opp fra tidligere guiding på 1.000–1.050 millioner dollar. Uggedal gjentar kjøpsanbefalingen og kursmålet på 240 kroner, med bakgrunn i solid ordrebok og attraktiv verdsettelse.

Analysefakta: Aksje: Subsea 7 Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 240 (240)

Analysen peker på høyere capex-guiding for 2025, med estimert investering på 360–380 millioner dollar, som reduserer forventet fri kontantstrøm frem til 2026.

Likevel vurderer Uggedal at Subsea 7 kan generere omtrent 1,3 milliarder dollar i fri kontantstrøm innen utgangen av 2026, tilsvarende 25 prosent av selskapets EV. Dette gir rom for økte aksjonærutbetalinger, som forventes nærmere adressert i årsresultatene i februar.

Arctic Securities:

I en analyse fra Arctic Securities skriver Lukas Daul at Subsea 7 gjentar kjøpsanbefalingen og kursmålet på 242 kroner, som peker på en oppside fra aksjekursen på 185 kroner.

Analytikeren fremhever selskapets foreløpige guiding for 2025, som viser en omsetning på 6,8-7,2 milliarder dollar og en driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda)-margin på 18-20 prosent. Dette innebærer et ebitda på 1,33 milliarder dollar ved midtpunktet, i tråd med konsensusforventningene.

Analysefakta Aksje: Subsea 7 Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 242 (242)

Daul peker på selskapets ordrebok på 11,3 milliarder dollar og en subsea-anbudspipeline på cirka 20 milliarder dollar, som støtter marginforbedringer og opprettholder buddisiplin. Analytikeren forventer fri kontantstrøm som er mer enn det dobbelte av de 750 millioner dollar selskapet har lovet aksjonærene over de neste tre årene, noe som kan åpne for økte utbytter og flåtefornyelse.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.