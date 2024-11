Ønsker å kjøpe sprengt rørledning

Den amerikanske investoren Stephen P. Lynch ønsker å kjøpe den sprengte gassrørledningen Nord Stream, ifølge Dagbladet.

Gassrørledningen eksploderte på havbunnen i Østersjøen i 2022 og dermed ble det slutt på transport av gass fra Russland til Tyskland.

Etterforskningen pågår fortsatt, men i august 2024 navnga tyske medier, i samarbeid med svenske Expressen, Volodymyr Zhuravlov (44) som mistenkt . To andre ukrainske statsborgere, inkludert en kvinne, var også mistenkt den gang.

Strategisk gunstig

Hovedeieren bak ledningen er den russiske gassgiganten Gazprom som har en eierandel på 51 prosent, mens resten eies av fire andre europeiske selskaper.

Nord Stream 2 leverte konkursbegjæring i Sveits kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina. Om ikke selskapet lykkes med restruktureringen innen januar, kan eiendelene komme for salg.

Det har gjort den amerikanske investoren Stephen Lynch handlevillig. Han beskrives som investor som lykkes som foretrekker å jobbe «under radaren» og skal ha tette bånd til påtroppende president Donald Trump, skriver Dagbladet.

Han tror at det vil være strategisk gunstig for USA å eie rørledningen, og at dette kan brukes som et virkemiddel i eventuelle fredsforhandlinger om Ukraina.

- Når alt kommer til alt er dette en unik mulighet for amerikansk og europeisk kontroll over den europeiske energiforsyningen, sa Lynch til WSJ.