Henter nok en milliard: Over halvparten kan gå tapt

Investorpresentasjonen skal bestå av flere scenarioer. I det laveste gjennomføres emisjonen til 40 prosent av kursen i den forrige emisjonen, skriver avisen. Materialiseres det svakeste scenarioet seg priser det selskapet til 116 millioner dollar – rett i underkant av 1,3 milliarder kroner. Prisingen omtales som en «attraktiv inngang» for nye investorer.

For Moræus-Hanssen, Hvammen, Stordalen og resten av investorlaget er det langt fra attraktivt. Med den prisingen vil de sitte på et papirtap som beløper seg til nesten 1,8 milliarder kroner, ifølge DN. Det er over halvparten av de 3,3 millionene de har gått inn med.

Arctic Securities, Fearnley Securities og SpareBank 1 Markets får jobben som våpendragere i emisjonen. Tegningsperioden er i gang, og er ventet å vare til onsdag neste uke.

Øker også gjelden

Pilgrim Capital er allerede største eier med 28,8 prosent, men etter hedgefondet tar halve emisjonen styrker det eierskapet sitt. Så langt har fondet kjørt inn 45 millioner dollar (500 millioner kroner) i selskapet, gjennom et konvertibelt lån, skriver DN.

Moræus-Hanssens Uthalden eier før emisjonen 14,1 prosent av selskapet, og har forpliktet seg til å gå inn med 3 millioner dollar (33 millioner kroner).

Det er ikke bare egenkapitalen som skal økes. I tillegg planlegges det å ta opp 150 millioner dollar (1,7 milliarder kroner) i gjeld.



Tidligere har Finansavisen omtalt selskapets planer om å gå på børs. I april 2023 sa styremedlem Gunnar Hvammen at «det er ganske sannsynlig at vi på 12 måneders sikt er børsnotert».

19 måneder senere er fasit en børs hvor Eldorado Drilling stadig glimter med sitt fravær. Børsdrømmen er imidlertid ikke død enda, dog med forbehold. Selskapet skal sette i gang en prosess for å mulig noteres på Oslo Børs innen 12 måneder etter emisjonen – fortsatt samme tidshorisont som det Hvammen uttalte til Finansavisen.

Petter Stordalens Strawberry Equities er tredje største eier med 9,4 prosent, Haudemann-Andersen og Arne Blystad eier 3,6 prosent hver. Torstein Tvenge sitter på 2,3 prosent.