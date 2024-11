I en analyse fra SEB skriver analytiker Petter Billing at nye kontrakter for fartøyene Windwalker og Seawalker styrker dekningsgraden for Integrated Wind Solutions. Imidlertid forblir resultatprognosene stort sett uendret grunnet nedjusterte estimater for IWS Services.

Analysefakta Aksje: Integrated Wind Solutions

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 61 (63)

Billing vurderer risiko/avkastningsprofilen som attraktiv, med en pris i forhold til verdijustert egenkapital på 0,8 og en 2026-estimert selskapsverdi/EBITDA på 4,8. Nå gjentar han sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som han kutter kursmålet fra 63 til 61 kroner som følge av balanseoppdateringer.

SEB forventer et EBITDA-resultat på 4,1 millioner euro i tredje kvartal, i tråd med konsensus. Tallene legges frem 26. november.

Mandag omsettes aksjen for 49,40 kroner, ned 1,2 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.