I en analyse fra SEB skriver analytiker Kim André Uggedal at Borr Drilling har mottatt en suspensjonsmelding for riggen Arabia II fra Saudi Aramco, som opprinnelig var kontrahert til en dagsrate på om lag 100.000 dollar frem til oktober 2025. Dette medfører at selskapet nå har tre inaktive rigger i et utfordrende marked, skriver Uggedal.

SEB forventer at Borr Drilling vil terminere kontrakten og søke alternative oppdrag utenfor regionen. Dagsratene for 2025 er allerede nedjustert til 130.000 dollar, med ytterligere risiko for nedside.

Analysefakta Aksje: Borr Drilling Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 4,80 USD (5,80 USD)

SEB har nedjustert estimatene og reduserer derfor kursmålet til 4,80 dollar (53,03 kroner), fra tidligere 5,80 dollar (64,08 kroner). Uggedal opprettholder likevel en kjøpsanbefaling, da aksjen ble omsatt for 44,78 kroner, tilsvarende 4,05 dollar.

Til tross for re-kontraheringsrisiko, forventer Uggedal at selskapet vil opprettholde utbyttet på 0,10 dollar pr. aksje, tilsvarende en utbytteavkastning på om lag 10 prosent, støttet av en likviditetsposisjon på 336 millioner dollar pr. tredje kvartal. I et scenario der dagsrater faller under 130.000 dollar, kan imidlertid utbyttet være i fare innen midten av 2025.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.