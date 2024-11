– En sterk vekstmaskin

– Vi er rett og slett blitt en finansielt sterk vekstmaskin i en vekstsektor, sier rederisjef Lars-Henrik Røren til Finansavisen.

Med både «IWS Skywalker» og «IWS Windwalker» på kontrakter for servicetjenester i vindkraftmarkedet til havs økte denne delen av omsetningen kraftig i tremånedersperioden juli–september.

Nå er også «IWS Seawalker» i drift, mens serviceskip nummer fire i serien av seks slike søsterfartøyer, «IWS Starwalker», nettopp er levert fra verftet i Kina og kommer til Europa i januar.

– Vi har etablert oss som en betydelig aktør i vårt marked, sier Røren.

– Skipene leverer på våre forventninger og den kommersielle oppetiden er meget god. At både IWS Services og PEAK Wind også har gode resultater, viser bredden i IWS' plattform, sier han.

– Godt posisjonert

Neste år vil selskapet etter hvert få satt hele sin flåte i arbeid:

– Det er jo fra og med 2025 at inntjeningen virkelig begynner å bli synlig stor for konsernet. At vi allerede nå for tredje kvartal viser slike tall bare bekrefter at vi er på vei mot noen solide resultater både for 2025 og årene deretter.

– Totalt sett er IWS i veldig god forfatning og svært godt posisjonert for å ta del i den kommende markedsveksten, sier Røren.

Hittil i år er IWS-aksjen opp 15,7 prosent til 50 kroner, som den ble handlet for tirsdag formiddag.